Section de recherches et Alice Nevers : "Ce nouveau crossover était évident", confie Franck Sémonin

Alors que la saison 15 de Section de recherches reste encore un point d'interrogation, on sait déjà qu'Alice Nevers ne reviendra pas pour une saison 19. Eh oui, la série culte s'arrête après plus de 20 ans ! Une grosse déception pour les fans, mais on a une bonne nouvelle pour les réconforter : Alice Nevers sera prochainement de retour sur TF1 puisque Marquand et Alice vont de nouveau faire équipe avec Lucas et Martin Bernier, dans les deux derniers épisodes de la saison 14 de Section de recherches.

Franck Sémonin se confie sur les retrouvailles entre Section de recherches et Alice Nevers

Un deuxième crossover "déjà prévu" au moment du premier il y a deux ans : "Dans le premier, Section de recherche intervient dans Alice Nevers, là, c'est l'inverse. Et puis, comme il a eu un joli succès auprès du public, c'était évident d'en faire un deuxième", a confié Franck Sémonin en interview avec PRBK avant d'ajouter : "C'était formidable". En revanche, les tournages des deux crossover n'ont pas eu lieu en même temps.

Alice Nevers et Marquand s'invitent donc cette fois-ci dans Section de recherches pour une enquête plutôt complexe, mais comment s'est déroulé ce nouveau tournage entre Marine Delterme, Jean-Michel Tinivelli, Xavier Deluc et Franck Sémonin ? L'interprète de Lucas Auriol nous répond : "Jean-Michel Tinivelli est un vrai copain. C'était agréable de se retrouver sur le plateau, mais aussi le soir entre nous."