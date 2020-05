Scrubs de retour ? Sarah Chalke (Elliot) veut un film

Sarah Chalke nostalgique de Scrubs

Il y a quelque semaines, Zach Braff (JD) et Donald Faison (Turk) ont lancé un podcast audio dédié à Scrubs dans lequel ils regardent de nombreux épisodes et dévoilent, en compagnie de différents invités, des anecdotes de tournage liés à la série. Un podcast qui fait le bonheur des fans, mais également de Sarah Chalke, l'inoubliable interprète d'Elliot.

Lors d'une interview accordée à Digital Spy, l'actrice - qui prête désormais sa voix dans Rick & Morty, a confessé, "C'est super drôle, j'adore l'écouter. C'est fou de se dire que c'était il y a déjà 20 ans. Il y a beaucoup de choses que vous oubliez. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir s'y replonger et y repenser".

La série bientôt de retour ?

Un petit élan de nostalgie qui pourrait lui donner envie de reprendre son rôle ? Absolument. 10 ans après la diffusion du dernier épisode, Sarah Chalke a confirmé être prête à un retour de la série. Elle l'a rappelé, Scrubs a marqué une étape importante de sa vie, "On a passé de tellement bons moments. J'ai passé quasiment toute ma vingtaine dans cette série. C'était l'une de ces situations magiques où tout allait dans le bon sens. C'est rare d'aimer à la fois le rôle, la série et les gens qui la font. On a passé de merveilleux moments à la tourner".

Par ailleurs, toujours selon la comédienne, revoir les personnages après tant d'années d'absence pourrait apporter de belles choses à l'écran, "Je pense qu'en 2020, ça serait amusant de voir où en sont tous les personnages, à quelle étape de leur vie ils sont". Ce n'est pas nous qui la contredirons.

Un format différent à prévoir

Cependant, l'actrice l'a aussitôt précisé, n'espérez pas un retour de Scrubs sous sa forme initiale. "Tout le monde a pris des chemins différents" a rappelé Sarah Chalke. Autrement dit, même si Zach Braff et Bill Lawrence [le créateur] semblent chauds, "ils en ont déjà fait allusion et parlé", cette possible réunion ne devrait pas se faire avec une nouvelle saison, mais pourrait à l'inverse s'inspirer d'une autre série culte des années 2000, "Peut-être que ça pourrait faire comme la série Psych. Une sorte de réunion lors d'un film de 2 heures diffusé à la télé".

Et quand on sait que le premier film Psych a tellement bien fonctionné qu'un deuxième est attendu cette année sur nos écrans, on ne peut que valider une telle option !