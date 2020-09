Scènes de Ménages : bientôt des masques et gestes barrières dans la série ? Le producteur répond

Des gestes barrières oubliés, mais c'est normal

De nombreux personnages secondaires entassés dans une pièce, des bisous et câlins parmi les couples, aucune personne qui porte de masque... les premiers épisodes de la nouvelle saison de Scènes de Ménages ont de quoi surprendre en pleine période de Covid-19 et de gestes barrières.

Une surprise ? Pas vraiment. Mathieu Laurentin (producteur) l'a confié à Télé Star, "Nous tournons environ 200 jours par an. Ce que vous voyez en ce mois de septembre a plutôt été tourné avant le confinement". Aussi, il faudra en réalité attendre "la fin du mois" pour découvrir des séquences à la mise en scène légèrement différente car "réalisées entre mai, juin et juillet".

Pas d'actualité dans la série

Cependant, ne comptez pas sur vos couples préférés pour aborder cette épidémie à l'écran. Là où les auteurs auraient pourtant de quoi écrire de nombreux épisodes cultes avec Raymond/Huguette capables de simuler les symptômes du coronavirus afin d'effrayer leurs voisins ou avec José en pleine galère face au port du masque, les créateurs de la comédie ne souhaiteraient pas ruiner la bonne ambiance au sein des épisodes.

"On évite de faire des références trop évidentes à l'actualité. On est plutôt dans des arcs narratifs intemporels" a rappelé Mathieu Laurentin. "Les personnages vieillissent peu, les enfants grandissent peu. On est axé sur le quotidien et pas sur l'actualité". Aussi, n'espérez donc pas voir Philippe se frotter les mains en calculant son chiffre d'affaire après la vente de milliers de gels hydroalcooliques, ni Emma taper un scandale face au prix des masques.

Dommage, en cette période de crise, voir l'actualité être détournée aurait pu nous détendre un peu.