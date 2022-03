Scènes de Ménages : Amélie Etasse (Camille) avoue être draguée par des fans un peu trop vieux

Des débuts compliqués pour Amélie Etasse et Grégoire Bonnet

Introduit dans Scènes de Ménages en 2015, le couple Camille (Amélie Etasse) et Philippe (Grégoire Bonnet) a mis du temps à se faire adopter du public. Comme on pouvait le découvrir lors de la diffusion de ses premiers épisodes, le duo avait du mal à convaincre les fans et se retrouvait régulièrement au centre des critiques. Une surprise pour les acteurs ? Pas du tout.

Interrogée sur cet accueil glacial par Télé 7 Jours, Amélie Etasse a confessé qu'elle s'était préparée à un tel démarrage, "On nous avait prévenus que ça allait être violent et franchement ça l'est". Puis, après avoir précisé, "On nous avait dit d'éviter de regarder les réseaux sociaux et j'ai vraiment évité [de regarder ça]", la comédienne a déploré, "Après ça m'est arrivée de voir des commentaires parce qu'il y a aussi des personnes malveillantes qui vous envoient des messages au cas où..."

>> Scènes de Ménages : êtes-vous un vrai fan ? Voici le quiz le plus difficile sur la série d'M6 <<

L'actrice désormais draguée par des fans

Malgré tout, on vous rassure, tout va pour le mieux aujourd'hui. Elle l'a rappelé avec le sourire, "Avec le recul, c'est vraiment un petit pourcentage par rapport à la dose d'amour qu'on a". Surtout, selon elle, cela n'avait rien de personnel. Au contraire, il s'agirait tout simplement d'un cycle classique pour les stars de la comédie d'M6, "Ce qui est drôle c'est qu'on nous dit : les gens vont vous détester, après ils vont vous aimer et après vous allez être leurs préférés. Donc en gros, on se la raconte pas quand on est leurs préférés et on pleure pas non plus quand on est haïs car c'est une logique un peu bizarre mais humaine."

Aussi, après déjà 7 belles années à la télévision, Amélie Etasse est aujourd'hui fière de pouvoir dire qu'elle est désormais adoptée des fans, "Petit à petit, ça a changé et on me reconnait de plus en plus [dans la rue]. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on me tape sur l'épaule comme si j'étais une copine. (...) Dès que je quitte Paris, c'est très sympathique, je me fais plein de potes".

Une bonne nouvelle ? Oui, mais qui n'est pas sans conséquences. La comédienne l'a dévoilé avec un certain malaise, quelques téléspectateurs confondent parfois la fiction et la réalité. Tandis que Camille et Philippe se détachent par leur différence d'âge, elle a confessé :"Beaucoup d'hommes plus âgés ont voulu me draguer. Mais non merci".