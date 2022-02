Amélie Etasse et Grégoire Bonnet, deux comédiens qui s'adorent

Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Scènes de Ménages sans le couple Camille (Amélie Etasse) et Philippe (Grégoire Bonnet), introduit à l'écran en 2015. Il faut dire que le duo, qui a la particularité de mettre en scène le thème de la différence d'âges, est véritablement solaire, énergique et à l'origine de nombreux quiproquos déjantés. Mais si leur alchimie fonctionne aussi bien à l'écran, c'est tout simplement parce que celle entre les comédiens est aussi forte et sincère en coulisses et sur les plateaux.

"C'est un être assez inoubliable. Grégoire il est très drôle, il prend de la place, et très rapidement", a confessé avec tendresse Amélie Etasse auprès de Télé 7 Jours. Interrogée sur sa relation avec son partenaire de jeu, la comédienne a par la suite dévoilé, "Ca a matché tout de suite malgré la différence d'âges, et la différence de ce qu'on est. Car on est vraiment aux antipodes. Y a un attachement qui s'est fait avec le temps, mais y a aussi eu un attachement qui a été direct". Puis, elle l'a précisé en rigolant, "Il est éminemment sympathique, même si des fois on a envie de se claquer. Mais ça c'est normal".

Un gros malaise pour leur rencontre

Par ailleurs, l'interprète de Camille a également profité de cette interview pour se confier sur leur rencontre à l'occasion du casting. Et sans surprise, celle-ci a été marquée par une situation aussi drôle que WTF et bien plus mémorable que la rencontre entre Camille et Philippe dans la série. "Quand on s'est rencontrés la première fois, Il a d'abord cru que j'étais la costumière", s'est-elle remémorée avec amusement.

"Donc il m'a montré tous les polos qu'il avait ramenés, a ensuite détaillé Amélie Etasse. Je ne comprenais pas, il me disait 'Lequel tu veux que je choisisse ?'. Je me disais 'Wouah, il est vraiment très dans son personnage, sa femme doit choisir ses polos'. Et donc je l'ai aidé gentiment." Et forcément, quand Grégoire Bonnet a finalement compris sa boulette, cela a donné lieu à un moment magique entre eux, "Après, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il a compris qu'on allait passé le casting ensemble et il était désolé. J'ai trouvé ça assez mignon. Ça m'a fait beaucoup rire, et c'est très à son image".

