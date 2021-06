Saviez-vous que Koh Lanta et Fort Boyard avaient un lien caché ?

Koh Lanta et Fort Boyard ont un lien étonnant

Bonne nouvelle, qui dit été, dit forcément soleil, glace... et retour de Fort Boyard ! La nouvelle saison de Fort Boyard commence ce samedi 19 juin 2021, dès 21h05 sur France 2. Mais alors que Fort Boyart revient, saviez-vous que l'émission avait un lien caché avec une autre émission culte, Koh Lanta ? Olivier Minne et Denis Brogniart sont-ils frères ? Non. Passe-Partout, Passe-Temps et Passe-Muraille ont-ils tenté le casting de Koh Lanta ? Non plus. Les deux programmes sont produits par Adventure Line Productions (ALP), mais leur lien va beaucoup plus loin que ça.

En effet, Yann Le Gac, qui incarne le père Fouras (eh oui spoilers, le gentil Père Noël de Fort Boyard n'est qu'un personnage qui n'existe pas et celui qui interprète le Père Fouras a un autre visage beaucoup moins poilu) a inventé des jeux dans Koh Lanta. Oui, vous avez bien lu ! Yann Le Gac, qui était danseur au départ (il a été dans la prestigieuse compagnie de danse de Maurice Béjart), a plusieurs métiers. En plus de jouer au Père Fouras dans Fort Boyart, il est producteur d'émissions et créateur de jeux chez Adventure Line Productions, en tant que responsable du département jeu. Il a donc imaginé plusieurs épreuves et jeux dans Koh Lanta, et c'est même lui qui a créé l'épreuve d'orientation aussi appelée course d'orientation. Une épreuve tout aussi mythique que l'épreuve des poteaux.