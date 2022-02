Sarah Fraisou s'excuse pour son placement de produit honteux pour des capsules de "resserrement intime"

Sarah Fraisou fait la pub de capsules de resserrement intime pour les femmes trompées et se fait lyncher

Nouvelle polémique pour Sarah Fraisou. Tandis que le monde entier s'inquiète de la situation en Ukraine, l'influenceuse ne pense toujours qu'à ses placements de produits. Après s'être plâtrée le ventre pour perdre du poids, la candidate de télé-réalité a fait la promo d'un produit jugé particulièrement honteux. Ce vendredi 25 février 2022, dans ses stories Instagram et Snapchat, celle que vous avez pu voir dans Les Anges 11 ou encore Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12 a parlé des femmes qui ont des complexes physiques. Et en particulier qui sont complexées par leurs parties intimes, à cause de l'élargissement ou des odeurs corporelles.

"Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et c'est bien de parler de sujets comme ça, c'est-à-dire des sujets intimes. En France, il y a beaucoup de jeunes qui font n'importe quoi" a alors expliqué Sarah Fraisou, avant de faire un placement de produit pour le moins déplacé : "Ce produit est intéressant pour les femmes majeures, les mamans et celles qui ont des rapports sexuels. On n'en parle pas assez".

Elle a précisé avoir reçu des messages de femmes qui se font "tromper parce que ça ne va plus au lit". Et sa réponse aux tromperies serait donc ce produit : "Ce sont des capsules de resserrement intime, il permet de resserrer les parties intimes", "ce sont des produits 100% naturels". Niveau éducation sexuelle, on repassera. Les femmes qui se font tromper ne sont pas responsables de l'infidélité. Alors forcément, le bad buzz est vite arrivé et Sarah Fraisou s'est fait lyncher sur les réseaux.