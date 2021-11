Sarah Fraisou victime de chantage après un twerk, elle dévoile elle-même sa vidéo intime

La candidate de La Bataille des Couples 3 sur TFX n'a pas cédé au chantage. A la place, elle s'est montrée forte et courageuse en décidant de sortir elle-même les vidéos intimes. "Sarah Fraisou a décidé de combattre le feu par le feu et s'auto-affiche sur Snap" a expliqué Aqababe, Sarah Fraisou a sorti "les vidéos".

Sarah Fraisou balance ses vidéos intimes pour stopper le chantage

Et effectivement, Sarah Fraisou a confirmé et a préféré stopper le chantage et le harcèlement en dévoilant ses vidéos sexy dans sa propre story Snapchat. On y voit la candidate de télé-réalité en train de twerker en lingerie. D'abord sur un homme, puis sur un lit. Celle que vous avez pu voir dans plusieurs saisons des Anges, a cependant tenu à préciser qu'à l'époque des vidéos, elle était célibataire. Eh oui, ces vidéos datent de 2018, elle n'était pas avec son ex Ahmed, ni avec son ex Malik.

L'homme qui est avec Sarah Fraisou serait un certain Ali, et il lui aurait promis ne pas être le maître-chanteur. Ce n'est pas lui qui aurait voulu faire fuiter ces vidéos contre de l'argent. Sarah Fraisou a aussi confié avoir eu des pensées sombres face aux menaces. Et elle en a également profité pour démentir les rumeurs d'escorting.