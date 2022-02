Sarah Fraisou se plâtre le ventre pour perdre du poids... Les internautes sont sous le choc !

Les internautes choqués

Ces images ont fait halluciner les internautes et notamment Wassim TV qui enregistré la story et l'a partagée sur son compte Instagram. "Seigneur elle fait quoi encore là ? Elle se plâtre réellement le ventre ? Mais c'est pas possible ! C'est pour tenir ses aliments le plus longtemps dans son ventre ?" écrit le blogueur, visiblement surpris par cette pratique.

Dans les commentaires de la vidéo, les gens ne cachent pas leur étonnement non plus. "Mais que fait cette femme ??", "Et elle est fière d'elle en plus", "Au lieu de perdre du poids naturellement, elle fait tout et n'importe quoi. Elle mange énormément quand elle est au restau et puis fait subir à son corps tout et n'importe quoi. Elle est complètement déconnectée de la réalité", "C'est dangereux ce qu'elle fait et ça la fait rire", "Une psychothérapie est nécessaire pour cette femme", "Il faut signaler son compte, elle publie vraiment que des conneries", ou encore "C'est triste d'être si mal dans sa peau. À la limite si tu fais ce genre de connerie, ne le montre pas garde ça pour toi"... Peut-on lire.