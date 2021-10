Sarah Fraisou prête à faire carrière dans la musique : "On se foutait de ma gu*ule fort"

Sarah Fraisou avoue : "Ça a toujours été un rêve", "j'ai des sons qui sont cachés"

La candidate récemment vue dans La Bataille des Couples 3 sur TFX ou encore dans Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12 rêvait d'être chanteuse. Eh oui, Sarah Fraisou a révélé dans une vidéo postée par Zone Off sur YouTube qu'elle voulait faire carrière dans la musique. En 2014, elle est devenue célèbre en participant aux Princes de l'amour 2 sur W9, et a depuis fait plusieurs émissions de télé-réalité. Mais c'est donc la chanson sa passion première. Pour rappel, Sarah Fraisou avait même sorti un 1er single, Mater, en 2019 (et un clip avec Eddy).

"Je n'ai pas atterri dans la musique comme ça ! J'y suis depuis toute petite. Je chantais déjà avant" a-t-elle expliqué. Et d'ailleurs, Sarah Fraisou a côtoyé Lartiste : "On chantait dans les mêmes locaux". "Ça a toujours été un rêve. Et avant on se foutait tellement de ma g**ule... J'ai des sons qui sont cachés. On se foutait de ma g**ule fort" a-t-elle précisé.

"J'ai même fait le casting de La Nouvelle Star", mais "je n'ai même pas été pré-sélectionnée"

L'influenceuse qui a divorcé d'Ahmed a même avoué avoir été recalée de La Nouvelle Star. "J'ai même fait le casting de La Nouvelle Star, arrêtez de croire" a lâché Sarah Fraisou, "Ah je vais mourir, je suis en train de balancer des dossiers", parce que "je n'ai même pas été pré-sélectionnée ! J'ai grave le seum".

Celle que vous avez aussi pu suivre dans Les Anges 8, Les Anges 9, Les Anges 10 ou encore Les Anges 11 sur NRJ12 a précisé : "J'imitais Wallen (chanteuse de RnB et de hip-hop française, ndlr). Je chantais du nez...". Sarah Fraisou qui est au casting d'une nouvelle émission (Love Coaching) a ajouté : "Après, quand j'ai grandi, je me suis découvert et en fait ça a toujours été une passion ! Donc j'ai repris. Là j'ai des sons qui sortent, des feat qui arrivent. Qui va me négliger encore dans la musique ?". Des nouveaux sons signés Sarah Fraisou, mais aussi des featurings sont donc à prévoir pour bientôt.