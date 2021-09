Sarah Fraisou : après avoir réduit sa poitrine, elle décide finalement de la réaugmenter

Sarah Fraisou fait une augmentation mammaire et répond cash aux critiques

Dans ses stories Snapchat et Instagram, Sarah Fraisou a révélé qu'elle allait subir une nouvelle opération de chirurgie esthétique. La candidate qui est dans les épisodes de La Bataille des Couples 3 sur TFX, avec son ex-mari Ahmed, a expliqué : "Je vais refaire ma poitrine, je vais un peu augmenter". Une augmentation mammaire pour avoir une plus grosse poitrine donc, alors que celle qui a ensuite été en couple avec Oussama avait jusqu'à présent fait réduire ses seins.

"Aujourd'hui c'est le grand jour, j'ai trop hâte" a lâché Sarah Fraisou dans ses stories Snap et Insta. Celle qui était dans La Villa Des Coeurs Brisés 5 sur TFX s'est même filmée à l'hôpital, après une "douche de bétadine" et habillée d'une "djellaba bleue", une blouse bleue pour l'opération et une charlotte sur la tête. "Je regarde mes snaps en attendant de me faire opérer" a-t-elle précisé. Et en attendant d'être anesthésiée et de passer sur le billard, Sarah Fraisou en a même profité pour faire un placement de produit.