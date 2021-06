Sarah Fraisou et Oussama en couple, ils officialisent : "Même nous, on n'y croit pas" !

Divorcés depuis trois mois seulement, Sarah Fraisou et Ahmed ont bel et bien tourné la page de leur love story. De son côté, l'ex-candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6 s'est fortement rapproché de Lila Taleb (Objectif Reste du Monde) et d'une certaine Mymy avant d'affirmer être toujours célibataire. Du sien, Sarah Fraisou a renoué avec Selim, son crush dans Les Anges 11, et son pote Oussama. L'ex d'Inès Lee et l'influenceuse sont d'ailleurs inséparables depuis quelques semaines.

Sarah Fraisou et Oussama en couple !

Les internautes les ont tout de suite imaginés en couple, mais Sarah Fraisou n'a pas manqué de mettre les choses au clair dans la foulée : "Avec Oussama, on est là, on est amis de base, après voilà... On parle, on rigole et l'avenir nous le dira. Laissez-moi juste le temps, en fait, vraiment. Moi je ne suis pas là dans un jeu." L'avenir a finalement choisi de les faire dépasser le stade de l'amitié. Eh oui, Oussama et Sarah Fraisou sont bel et bien en couple. C'est lors d'une soirée avec Thomas (Les Vacances des Anges 4) qu'ils ont officialisé leur relation en s'embrassant, en direct, en story sur Snapchat.