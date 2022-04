Sarah Fraisou menacée par la JLC Family ? "On essaye de me mettre une pression psychologique"

La guerre est déclarée ! Après s'être plaint de voir son ex Ahmed au casting de la prochaine émission de la JLC Family, Sarah Fraisou a poussé un coup de gueule sur Snapchat et a expliqué qu'elle avait reçu des menaces. "Ce que je viens d'apprendre les amis, je vous le dis, ça m'a carrément blessée et j'en ai pleuré. Et là, pour m'atteindre moi sur ma gentillesse, ça ne va pas se passer comme ça. Donc vous, communauté des réseaux sociaux, vous allez apprendre quelque chose que vous voulez savoir depuis très longtemps (...) Je pense que vous risquez d'être très choqués" a-t-elle déclaré le mardi 5 avril.

Sarah Fraisou dévoile avoir été menacée par la JLC Family

D'après Shayara TV, Laurent et Jazz Correia auraient affirmé à la production de l'émission qui opposera la JLC Family à La Mif que Sarah aurait donné son accord pour que son ex y participe. "Ils ont inventé ça pour surprendre Sarah au moment du tournage et faire des séquences de malade entre Ahmed et Sarah. Chose que Sarah a très mal pris" explique la blogueuse. On peut la comprendre puisque Jazz est censée être son amie et que Ahmed est accusé d'avoir été violent avec elle.

Le lendemain, celle qui a été prise en photo à son insu à l'hôpital a de nouveau pris la parole sur Snapchat. "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on essaye de me mettre une pression psychologique. Je le dis et je le répète ouvertement, on peut m'inventer des vies autant qu'on veut, j'en ai rien à f*utre. Personne n'a peur de personne" commence-t-elle, avant de révéler qu'elle avait reçu des menaces : "Au lieu d'essayer de me parler calmement, on me menace. On m'envoie des messages en me disant : 'réfléchis bien avant de parler, nous aussi on peut parler. Dire que tu as trompé, que tu as fait des p*rtouze dans des appartements...' Non mais franchement, c'est bas de mentir comme ça sur les gens pour essayer de les salir". "Vaut mieux que vous arrêtiez vos messages et essayer de faire peur, parce que personne n'a peur de vous" prévient-elle.

La réponse de Jazz

Suite à ces révélations, Jazz a décidé de répondre subtilement à son ancienne amie, sans la nommer. Elle a partagé une image en story sur laquelle on peut lire "Pauvre est celui qui détruit les autres ! La méchanceté n'a jamais rendu une personne plus heureuse !". Elle a ensuite publié une autre vidéo avec en légende : "Parlez de choses importantes dans votre vie, au lieu de perdre votre temps avec des gamineries !"