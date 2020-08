Sarah Fraisou : douleurs, malaise... Elle souffre depuis son opération de chirurgie esthétique

"Y'a beaucoup de personnes qui doivent se demander pourquoi je n'ai pas trop snappé aujourd'hui" a-t-elle aussi expliqué dans sa story Snap. "Je suis sortie manger et après en revenant je me sentais tellement mal" a-t-elle confié. Une souffrance vraiment terrible qui a même failli la faire tomber dans les pommes, l'ancienne candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX assurant qu'elle était "à deux doigts du malaise".

"Je passe des nuits horribles"

Et si la journée, Sarah Fraisou a mal, la nuit ce n'est pas mieux. "Les nuits sont de plus en plus difficiles" a-t-elle raconté, "Je passe des nuits horribles, puisque c'est tellement horrible de dormir dans la même position, presque assise". Celle qui avait confirmé son mariage avec Ahmed est donc très fatiguée : "Là cet après-midi j'ai passé ma journée à regarder la télé, je me suis rendormie parce que je n'étais pas bien".