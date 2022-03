Sam Heughan (Outlander) en couple ou célibataire ? Après un bisou avec une brune, il laisse planer le doute

Si certains acteurs trouvent l'amour sur le tournage de séries comme avec Sarah Shahi et Adam Demos de Sex/Life ou bien Chase Stokes et Madelyn Cline d'Outer Banks (bon, ça, c'était avant leur rupture), ce n'est pas le cas de tous les duos phares de nos shows préférés. Si certains en sont persuadés, Sam Heughan et Caitriona Balfe qui se donnent la réplique dans Outlander ne sont pas amoureux. L'actrice a même démenti une nouvelle fois cette rumeur récemment. Celle qui joue Claire, elle, est in love et maman d'un petit garçon, né en 2021. Quant à Sam Heughan ? C'est plus compliqué. L'acteur est très discret sur sa vie amoureuse. On sait qu'il a été en couple pendant plusieurs années avec Amy Shiels, une relation qui aurait pris fin en 2021.

Sam Heughan photographié en (très) bonne compagnie

Mais Sam Heughan a-t-il retrouvé l'amour depuis cette séparation ? Pas impossible ! Ce mercredi 9 mars 2022, l'acteur a été aperçu en très bonne compagnie à New York. Comme on peut le voir sur des photos à retrouver sur le site de Entertainment Tonight (cliquez sur le lien ci-contre pour les voir), l'interprète de Jamie Fraser dans Outlander a été vu en train d'embrasser une brune dont on ne connaît pas l'identité. L'acteur a été vu avec un bras autour de ses épaules dans la rue puis en plein bisou sur la terrasse d'un restaurant ou d'un bar.

En couple ou célibataire ?

Mais l'acteur est-il vraiment casé ? Pas si sûr ! Dans une interview donnée à Drew Barrymore pour son émission, Sam Heughan a laissé planer le doute suite à une question sur sa vie privée. Alors que l'actrice assurait qu'il était célibataire, reprenant des propos qu'il aurait tenus, expliquant vouloir mettre sa vie amoureuse au second plan et sa carrière en premier, Sam Heughan a assuré n'avoir jamais voulu cela. "Ce travail est très accaparant et on passe beaucoup de temps sur le tournage et au travail." a-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter : "Je suis ouvert à quelque chose" a assuré l'acteur. Une façon de laisser entendre qu'il est prêt pour le grand amour ? On en connaît à qui cette déclaration va faire plaisir !