Ryan Reynolds : les débuts de son couple avec Blake Lively ? "Je l'ai suppliée de coucher avec moi"

Il y a des couples qui nous font encore croire en l'amour, Blake Lively et Ryan Reynolds sont de ceux-là. Mariés en secret en septembre 2012, les deux acteurs adorent se taquiner par réseaux sociaux interposés. Dans le passé, Ryan Reynolds a confié avoir su que Blake Lively était la femme de sa vie... après le sexe. Et l'acteur continue avec les révélations coquines.

Ryan Reynolds et Blake Lively ont été amis avant d'être en couple

Avant sa relation avec Ryan Reylnolds, Blake Lively a été en couple avec Penn Badgley qu'elle a rencontré sur le tournage de Gossip Girl entre 2007 et 2010. C'est aussi en 2010 qu'elle a rencontré Ryan Reynolds sur un autre tournage, celui de Green Lantern. Mais il n'y a pas eu d'histoire d'infidélité ! Dans le podcast SmartLess animé par Jason Bateman, Will Arnett et Sean Hayes, Ryan Reynolds a confié avoir d'abord été ami avec celle qui est devenue sa femme. "Nous étions amis, potes et c'est un an et demi plus tard qu'on a organisé une sortie de couples mais on sortait avec une autre personne !" s'est rappelé l'acteur.

La technique chelou de Ryan Reynolds pour séduire Blake Lively

Durant cette année, il explique être resté souvent en contact avec Blake Lively. "Un jour, elle allait à Boston et moi aussi et je lui ai dit : 'Je vais venir avec toi'. Et on a pris le train ensemble'" s'est-il souvenu. C'est lors de ce voyage qu'il aurait dégainé sa technique pour la séduire : "Je l'ai suppliée de coucher avec moi !" s'est amusé Ryan Reynolds qui ajoute : "J'ai un peu pleuré, je lui ai raconté une histoire triste sur ma vie".

Une technique qui semble avoir plutôt bien fonctionné même si on n'aurait pas parié dessus. Depuis, Ryan Reynolds et Blake Lively sont devenus les parents de trois enfants : James (6 ans), Inez (4 ans) et Betty (bientôt 2 ans). L'actrice a récemment poussé un coup de gueule après que ses enfants ont été "harcelés" par les photographes.