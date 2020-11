Ryan Reynolds : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'acteur de Deadpool

Avant Blake Lively, il a été fiancé 2 fois (et même marié)

Depuis 2011, Ryan Reynolds file le parfait amour avec Blake Lively, rencontrée sur le tournage de Green Lantern. Les amoureux s'étaient fiancés en 2012, puis s'étaient mariés la même année. Ils sont aussi devenus parents de trois enfants (trois filles) : James (née en 2014), Inez (née en 2016) et Betty (née en 2019).

Mais avant de trouver sa femme qui est aussi la mère de ses enfants, l'acteur a été fiancé avec Scarlett Johansson en 2008. Ils s'étaient mariés la même année. Leur couple a duré entre 2007 et 2010. Et encore avant, Ryan Reynolds a été fiancé avec la chanteuse Alanis Morrisette, en 2004. Une relation qui a duré entre 2002 et 2007, et dont la rupture est l'un des sujets de l'album "Flavors of Entanglement", où elle raconte son chagrin d'amour.