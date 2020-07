Deadpool 3 : pas de suite pour la saga ? Le créateur tourne la page

Pas de suite pour Deadpool ?

Deadpool a-t-il dit son dernier mot au cinéma en 2018. Visiblement, c'est ce que semble penser Rob Liefeld, le papa du personnage dans le monde des comics. Interrogé par Collider sur l'avenir cinématographique de cet anti-héros déjanté incarné par Ryan Reynolds, l'artiste a déclaré, "Vous savez quoi ? Il ne devrait pas y avoir un autre film Deadpool, et je suis en paix avec ça. Après tout, j'ai la chance de pouvoir vivre avec le fait d'avoir vécu deux expériences incroyables avec deux films qui font ma fierté".

Une déclaration surprenante au regard du succès des deux précédents films (783 millions de dollars de recettes dans le monde pour le 1, 743 millions de dollars de recettes dans le monde pour le 2) et l'envie de Ryan Reynolds de poursuivre l'aventure, que Rob Liefeld explique bizarrement, "Vous savez, on vit dans un monde où rien n'est garanti. Ça demande beaucoup pour faire des films. Et avec ce monde post-quarantaine, c'est assez étrange".

Cable prêt à prendre la succession ?

Cette révélation est d'autant plus inattendue que le papa de Deadpool ne semble étonnamment pas croire à la fin de cet univers. Là où il voit Wade Wilson se reposer, il imagine dans le même temps Cable - le personnage de Josh Brolin, revenir sur nos écrans, "Il doit avoir sa propre saga de films". Rob Liefeld en est persuadé, "Il peut exister indépendamment de Deadpool. Là où Deadpool est le héros de près de 330 comics, Cable en a environ 520."

Par ailleurs, Josh Brolin pourrait être le premier à lui emboîter le pas sur un tel projet. A en croire Rob Liefeld, l'acteur serait depuis le début intéressé par une telle aventure solo, "Durant la production de Deadpool 2, je me suis rapproché de Josh. Et il était très excité à l'idée d'explorer Cable dans des suites. Le film X-Force [qui a finalement été annulé, ndlr] aurait d'ailleurs dû, d'après ses propres mots, être centré sur Cable".