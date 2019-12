Deadpool 3 : Ryan Reynolds annonce la suite !

Deadpool est sans aucun doute le super-héros le plus rebelle : il fait un peu ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Ryan Reynolds l'incarne plutôt bien, il était difficile d'imaginer un autre acteur dans la peau de ce personnage. Il a d'ailleurs ramené pas mal de monde au cinéma puisque le premier film a cumulé plus de 3 millions d'entrées au box-office français tandis que Deapool 2 en a ramené plus de 2 millions. Le troisième volet en fera-t-il autant ?

Deadpool 3 en préparation !

Eh bien, aux dernières nouvelles, il ne devrait pas avoir de Deadpool 3 : "Concernant une suite, c'est quelque chose de bizarre à dire, mais je ne pense pas qu'il y aura un Deadpool 3", a confié Ryan Reynolds en mai 2018. Sauf que plus d'un an après cette confidence, les plans ont changé, surtout avec le rachat de 20th Century Fox par Disney.

Pour preuve, une suite est en préparation comme l'a annoncé la star de 6 Underground (nouveau film de Michael Bay) sur le plateau de Live with Kelly and Ryan : "Oui, nous travaillons dessus en ce moment même avec toute l'équipe. Nous sommes à présent dans les studios Marvel, ce qui est comme changer de division. C'est assez dingue. Donc oui, on travaille dessus." En voilà une bonne nouvelle ! Deadpool n'a donc pas fini de faire des dégâts !