Riverdale saison 4 : la signification derrière ces t-shirts vus dans l'épisode 17

Pour son troisième épisode musical après Carrie et Heathers, Riverdale a mis en avant la comédie musicale Hedwig and the Angry Inch pour son épisode 17 qui n'était pas dispo en VF suite à la pandémie de Coronavirus. Evidemment, comme tout épisode musical qui se respecte, le show a travaillé ses costumes et pas seulement que sur les perruques.

Que signifient les chiffres sur ces t-shirts ?

Dans l'épisode 17 de la saison 4 de Riverdale, les ados de la série chantaient le titre Random Number Generation au lycée. Chaque personnage y porte un t-shirt où l'on peut voir un chiffre :