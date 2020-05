Riverdale saison 4 : Camila Mendes donne des infos sur la fin surprenante

Alors que la saison 4 de Riverdale devait compter 22 épisodes, elle a finalement été raccourcie à 19 épisodes à cause du coronavirus. Que va-t-il se passer pour Archie, Jughead, Betty, Veronica, Cheryl et les autres dans le final ? Si on sait déjà qu'il faut s'attendre à un saut dans le temps de 5 ans, Camila Mendes donne d'autres infos sur la fin surprenante.