Riverdale : Drew Ray Tanner (Fangs) et Charles Melton (Reggie) en collocation... à cause du Covid-19

Fangs et Reggie, nouveaux BFF de Riverdale ?

A l'occasion d'une interview accordée à Glitter, Drew Ray Tanner - l'interprète de Fangs, a été interrogé sur une amitié qu'il aimerait voir se développer dans la suite de Riverdale (dont la saison 5 vient de débuter sur la CW aux USA) du côté de son personnage. Sa réponse ? Reggie : "S'il y a de la place pour ça dans le futur, j'aimerais vraiment voir Reggie et Fangs trainer ensemble bien plus souvent. Ils sont vraiment totalement opposés, mais il y a quelque chose de tangible entre eux qui ferait que cela pourrait fonctionner. Juste une scène pour voir ce que ça pourrait donner".

La collocation surprise de deux acteurs

Une confession qui peut surprendre au premier abord tant les deux personnages paraissent éloignés, mais qui fait pourtant sens. Et pour cause, Drew Ray Tanner l'a confessé au micro du magazine, il est actuellement en collocation avec Charles Melton (Reggie), la faute à l'épidémie actuelle de Covid-19.

Le comédien l'a révélé, cette situation est née d'un improbable concours de circonstances, "Au moment où le confinement a été mis en place aux USA, mon plan était d'emménager à Los Angeles pour ma carrière. (...) Le 7 mars j'ai conduit de Vancouver jusqu'à Los Angeles. Là bas je me suis installé et je suis retourné en avion à Vancouver le 12 mars afin de filmer l'épisode du bal le 13 mars. Et ensuite je suis reparti vers Los Angeles, c'était juste pour un jour. Je me suis réveillé le matin suivant, le 14 mars, et c'était le jour où ils ont déclaré tout ce truc lié à la pandémie. Et avec qui j'étais à ce moment-là ? Charles Melton." De fait, sans même que ce soit prévu au départ, les deux comédiens ont donc dû entamer une collocation surprise, "On est désormais colocs depuis près d'un an maintenant et on est vraiment de très bons amis".

Une amitié qui s'est forgée

Car oui, c'est le gros point positif à retirer de cette situation, les deux acteurs en ont profité pour travailler sur leur relation. Alors que cette période n'a été simple à vivre pour personne, "C'était compliqué parce que vous ne pouvez pas voir vos proches, vous n'avez plus d'interactions sociales...", cette collocation s'est révélée extrêmement bénéfique pour eux deux, "Notre relation et notre amitié se sont vraiment épanouies. (...) Etre ensemble, c'est vraiment génial. On a beaucoup appris sur nous-mêmes, artistiquement également et notre complicité a évolué. On en a profité pour simplement parler, rêver et écrire des trucs que l'on aimerait faire ensemble".

Aussi, Drew Ray Tanner en est persuadé, il serait dommage de ne pas profiter de ce nouveau lien qui s'est formé entre eux pour écrire les nouvelles aventures de Fangs et Reggie.