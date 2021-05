Rick et Morty saison 5 : une bande-annonce folle dévoilée, un épisode bonus déjà diffusé

Rick & Morty (presque) de retour

Cette année 2021 est probablement aussi nulle que l'année précédente, mais on a tout de même une raison de se réjouir : Rick et Morty va prochainement effectuer son retour sur nos écrans. C'est en effet le 20 juin prochain que la chaine Adult Swim débutera la diffusion de la saison 5 inédite. Et cette fois encore, on aura le droit à de nombreux épisodes plus barrés les uns que les autres.

Dans une nouvelle bande-annonce dévoilée ce week end (voir dans notre diaporama), on y découvre ainsi la promesse de nouvelles missions en famille (petite référence très cool aux Power Rangers), on y aperçoit un Rick toujours aussi mégalo et sadique, un Morty en train de jouer sur deux tableaux niveau filles, et bien évidemment, une succession de décors magnifiques et de séquences WTF dont seuls les créateurs ont le secret (Rick qui s'opère tranquillou de son propre cerveau). Bref, Rick & Morty nous offrira encore du Rick & Morty et ça s'annonce parfait.

Un épisode bonus déjà dévoilé

Par ailleurs, afin de nous prouver qu'ils sont encore loin d'être à court d'idées, les créateurs ont également profité de la chaîne YouTube d'Adult Swim pour déjà nous offrir run "épisode" bonus inédit. Intitulé Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine, celui-ci - réalisé par Paul Robertson, met en scène une aventure du scientifique fou et de son petit-fils dans un jeu vidéo d'arcade en 8bits.

A la fois beau et drôle, cet épisode est également ultra référencé puisque l'on y retrouve de nombreux personnages cultes de la série. De quoi nous mettre dans l'ambiance et nous aider à patienter avant la diffusion de cette saison 5.