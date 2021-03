Rick et Morty saison 5 : la date de sortie annoncée avec une 1ère bande-annonce totalement barrée

La date de sortie de la saison 5 de Rick et Morty a enfin été dévoilée par Adult Swim, en compagnie d'une bande-annonce. Et d'après la vidéo, la série créée par Dan Harmon et Justin Roiland sera encore plus barrée que jamais avec de nouveaux personnages improbables et de nouvelles explorations spatiales très spéciales. Attention spoilers.