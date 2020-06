Reconfinement : doit-on croire aux rumeurs qui affolent Twitter ?

Alors que le déconfinement s'accélère en France avec le retour obligatoire à l'école et la réouverture des cinémas, et que le virus semble sous contrôle, plusieurs pays font face à une nouvelle vague de coronavirus (covid-19) et doivent reconfiner leur population. C'est le cas notamment de la Chine, alors que Pékin connaît un rebond épidémique ou encore du Portugal, où de nouveaux foyers de contagion sont apparus dans la région de Lisbonne. Pas plus tard qu'hier, on a appris que deux cantons voisins d'Allemagne (celui de Gütersloh et de Warendorf) allaient être reconfinés après la découverte d'un super cluster dans un abattoir (plus de 1500 cas d'infections).

L'idée d'un reconfinement fait paniquer !

De quoi inquiéter les Français, d'autant que près de 80 foyers épidémiques sont actifs. Devra-t-on également reconfiner en France ? Ce mardi, le Conseil scientifique a émis l'hypothèse d'une deuxième vague à l'automne prochain, quand les températures auront baissé. Ce scénario "extrêmement probable", ajoutés aux reconfinements d'autres pays ont créé un véritable vent de panique. Et les rassemblements de nombreux Parisiens à l'occasion de la fête de la musique dimanche dernier n'aident pas... Hier soir sur Twitter, le hashtag #reconfinement s'était placé en Trending Topic.