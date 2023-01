Raymond et Huguette, bientôt la fin dans Scènes de Ménages ? La santé de Marion Game bouleverse les plans des créateurs

Le lundi 23 janvier 2023, un nouveau couple fera son apparition dans Scènes de Ménages. Porté par les acteurs Fanny Cottençon (Christine) et Didier Bénureau (Gilbert), ce duo mettra en scène deux sexagénaires loin de rêver de la retraite qui seront encore dans une phase récente de leur histoire. Une arrivée qui rafraîchira un peu la série avec une énergie nouvelle et une complicité différente (Purebreak a pu découvrir en avant-première quelques épisodes plutôt drôles), mais qui pose également une question.

Raymond et Huguette bientôt remplacés ?

Alors que les créateurs ont introduit Jalil (Ryad Baxx) et Louise (Claudia Mongumu) il y a seulement un an, ce qui nous rappelle que cette intégration n'était donc pas urgente, faut-il craindre que ce nouveau couple d'anciens prenne la place des deux seniors préférés des téléspectateurs : Raymond (Gérard Hernandez) et Huguette (Marion Game) ? Officiellement, la réponse est non.

A l'occasion d'une interview accordée à Purebreak, Fanny Cottençon et Didier Bénureau ont assuré qu'ils n'avaient pas été recrutés pour succéder à ce couple mythique : "C'est complètement faux, on ne remplace personne. On ne remplace pas quelqu'un comme Gerard Hernandez et Marion Game, c'est impossible. C'est une génération plus âgée que la nôtre, c'est une question qui ne se pose pas."

L'état de santé de Marion Game change les plans des créateurs

Une déclaration qui se voulait rassurante sur le moment, mais qui est venue se heurter à une triste réalité cette semaine. A l'occasion d'un nouveau prime de Scènes de Ménages diffusé ce mardi 17 janvier sur M6 qui voyait les personnages partir en vacances en Corse, les fans ont eu la mauvaise surprise de constater l'absence d'Huguette des intrigues.

Selon le synopsis, l'héroïne s'était en effet enfuie avec son médecin et le prime était donc principalement centré sur Raymond, parti à sa recherche afin de récupérer sa carte vitale. Un concept étonnant qui a permis aux auteurs d'imaginer une nouvelle dynamique avec un Gerard Hernandez au côté de Titoff, mais qui n'était pas prévu à la base.

Interrogée par Télé-Loisirs, la chaîne a au contraire confessé que l'absence de Marion Game avait été causée par l'état de santé de la comédienne durant la production. "Marion Game était fatiguée au moment du tournage du prime tourné en Corse dans des conditions parfois difficiles, a révélé un membre de M6. En concertation avec elle et sa famille, il a été décidé qu'elle resterait à Paris pour se reposer."

Pas d'évolution pour l'instant, mais...

Une mise à jour qui nous rappelle que l'actrice est aujourd'hui âgée de 84 ans, et qui fait écho à d'inquiétantes rumeurs apparues il y a déjà quelques années. Jamais confirmées ou démenties par Marion Game, celles-ci laissaient entendre que l'interprète d'Huguette aurait de plus en plus de mal à jouer son texte. Bien évidemment, cette absence ne signifie pas nécessairement que Marion Game est malade, mais la comédienne n'arrive peut-être tout simplement plus à suivre le rythme du tournage, décrit par tous les comédiens comme éreintants.

Seule certitude aujourd'hui, il n'est pas encore question de voir Raymond et Huguette quitter nos écrans. M6 l'a assuré, ils seront encore là jusqu'à la fin de la saison : "Les téléspectateurs ne la verront donc pas dans ce prime mais ils continueront à voir Raymond et Huguette tous les soirs dans la quotidienne de Scènes de ménages." Et ensuite ? Seul l'avenir nous le dira. Néanmoins, on ne serait pas surpris d'apprendre d'ici quelques mois que l'introduction de Fanny Cottençon et Didier Bénureau a été pensée pour libérer l'agenda de Gerard Hernandez & Marion Game et leur accorder plus de pause entre deux sessions de tournage.

Cela ne reste qu'une théorie, mais même les fans semblent y penser aujourd'hui. Face à cette accumulation de petites choses, les téléspectateurs se posent également de nombreuses questions sur la place du duo dans la série. "Marion Game absente ce soir dans le prime de Scènes De Ménages... Est-ce une façon d'annoncer la fin du couple Huguette Raymond, sachant qu'un nouveau couple arrive dans la série fin janvier ?", peut-on lire sur Twitter, tandis qu'un internaute a partagé son inquiétude sur la page Facebook de la série : "Vous ne trouvez pas bizarre que l'on ne voit plus Huguette ? Même là dans ces épisodes spéciaux. Rien, on ne l'a pas vue. Par contre, à partir de lundi 23, un nouveau couple apparait et ce sont des... séniors ! Est-ce que c'est pour remplacer Huguette et Raymond ?".