Scènes de Ménages : des tournages trop intenses ? L'inquiétante révélation d'Audrey Lamy

De 2009 à 2017, Audrey Lamy a fait le bonheur de millions de téléspectateurs à travers son rôle de Marion dans la série quotidienne Scènes de Ménages sur M6. Pourtant, si la comédienne s'est amusée comme jamais avec cette série et ce personnage hors du commun qui lui ont permis de se détacher de l'ombre de sa grande soeur, tout n'a pas toujours été simple à vivre pour elle à l'époque.

Audrey Lamy fatiguée par le rythme de Scènes de Ménages

Au détour d'une interview accordée à L'Equipe, l'actrice - qui était interrogée sur sa pratique sportive, a au contraire confessé que celle-ci était "proche du néant", la faute à une "grosse alerte connue en 2011". En effet, Audrey Lamy l'a précisé, le rythme du tournage de Scènes de Ménage couplé à ses autres projets professionnels avaient mis sa santé en danger cette année-là.

"Je commençais mes journées à 6 h 30 du matin et on tournait jusqu'à 19 heures pour M6", a-t-elle dans un premier temps dévoilé, avant d'ajouter plus loin, "Le soir, je me retrouvais sur les planches pour Dernières avant Vegas, mon spectacle. Je sortais de scène à 23 heures. Je rentrais chez moi trop surexcitée pour trouver le sommeil." Un rythme tenu pendant près de neuf mois, avant d'être victime de ses conséquence, "J'ai [fait] une infection pulmonaire sérieuse. J'étais fatiguée, je ne savais plus où je vivais. Mon corps essayait de me dire stop".

Des tournages difficiles pour les acteurs

Une révélation inquiétante mais peu surprenante. Si Scènes de Ménages n'est bien évidemment pas l'unique responsable de ce souci médical, ce n'est cependant pas la première fois qu'une star de la série se confie sur les conditions intenses du tournage.

Il y a quelques semaines, c'est Anne-Elisabeth Blateau - l'interprète d'Emma, qui révélait auprès de Femme Actuelle combien les journées pouvaient être éreintantes pour les équipes : "Le tournage est assez soutenu, on n'arrête pas. Il y a en général une vingtaine de sketchs par jour de tournage. C'est beaucoup de textes à apprendre, et il faut enchaîner."