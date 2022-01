Scènes de Ménages : Anne-Elisabeth Blateau fatiguée par les tournages ? L'actrice dévoile le rythme fou de la série

Depuis 2009, les couples de Scènes de Ménages font le bonheur des téléspectateurs. Néanmoins, il n'y a pas de secret, pour permettre aux fans de rigoler chaque soir devant de nouveaux épisodes, les équipes de la série sont donc obligées de travailler de façon très intense sur les plateaux de tournage et en coulisses.

>> Scènes de Ménages, les acteurs sont-ils amis dans la vie ? "On se voit beaucoup moins" <<

Anne-Elisabeth Blateau fatiguée par le rythme de Scènes de Ménages

Interrogée par Femme Actuelle sur le rythme du tournage, Anne-Elisabeth Blateau - l'interprète d'Emma, n'a pas caché être parfois fatiguée par celui-ci, "Il est assez soutenu, on n'arrête pas". En cause ? "Il y a en général une vingtaine de sketchs par jour de tournage. C'est beaucoup de textes à apprendre, et il faut enchaîner." Et dire qu'on faisait la tête à l'école quand on avait UNE poésie à apprendre...

Surtout, pour ne rien arranger, les deux acteurs sont récemment "passés de l'autre côté" et vivent désormais une vie aussi chargée que les deux personnages, "On est tous les deux parents donc on a besoin de dormir !" Résultat, si vous vous baladez un jour sur les plateaux, ne soyez pas surpris d'y découvrir les deux stars dans de drôles de positions, "Maintenant, on est vieux, donc on fait des siestes !"

>> Scènes de Ménages : Emma et Fabien prêts à quitter la série ? Les acteurs s'expliquent <<

Des acteurs omniprésents dans la création

Par ailleurs, il faut savoir que la charge de travail du duo ne s'arrête pas au tournage. Au contraire, Elisabeth Blateau a tenu à le souligner, elle et son compère sont fortement impliqués dans le processus créatif des sketchs, "On a une journée de lecture par semaine, pendant laquelle on relit environ 90 textes. On en prend en général un sur quatre."

Et bien évidemment, si selon elle "les auteurs sont la colonne vertébrale de la série", elle l'a confessé ensuite, "on peut les modifier et on a un droit de veto." Une opportunité limitée, mais qui ne les empêche pas de s'investir pleinement dans les différentes séquences, "On n'a le droit de l'utiliser qu'une fois par lecture, mais quand même. On est très impliqués dans tout le processus de création, et donc dans la décision de valider un texte ou pas."

Enfin, sans grande surprise, Anne-Elisabeth Blateau et David Moira ont également leur mot à dire sur l'évolution des personnages au fil des saisons, que ce soit au sujet de leurs carrières, hobbies ou de leur fille. "On a également un séminaire tous les ans, qui réunit les auteurs, le producteur exécutif, le directeur d'écriture, les comédiens, a révélé la comédienne. C'est là qu'on explore les nouvelles pistes pour la saison suivante. On peut soumettre nos idées d'évolution pour les personnages et on réfléchit tous ensemble."

Bref, vous l'aurez compris, faire rire la France chaque soir sur M6, c'est du boulot !