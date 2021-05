Ragnarök saison 3 : 3 théories sur la (possible) suite de la série

On avait failli l'oublier ! En janvier 2020, Netflix mettait en ligne la saison 1 de la série Ragnarök qui donnait une relecture moderne le mythologie nordique. Plus d'un an plus tard, c'est la saison 2 qui a fait son arrivée sur la plateforme ce 27 mai. Malgré l'arrivée de la partie 2 de la saison 5 de Lucifer, on a aussi le temps de regarder la suite de Ragnarök et c'était mouvementé entre la découverte de la vraie identité du père de Laurits (Jonas Strand Gravli), la mort de Vidar (Gísli Örn Garðarsson) ou encore la perte - puis le retour - des pouvoirs de Magne (David Stakston). Netflix n'a pas encore commandé de saison 3 pour Ragnarök mais le final de la saison 2 laissait la porte grande ouverte : Magne se retrouvait face à Ran (Synnøve Macody Lund) et Fjor (Herman Tømmeraas) et détruisait leur véhicule grâce à son marteau mais ils réussissaient à s'échapper. De son côté, Laurits libérait sa créature immonde dans le lac.

1. Saxa et Magne vont avoir un enfant

Non, on oublie pas non plus le rapprochement physique entre Magne et Saxa (Theresa Frostad Eggesbø) qui est d'ailleurs au coeur de notre première théorie sur la saison 3 de Ragnarök. Dans le final, bien que la scène ne soit pas explicitement montrée, on comprend que Magne et Saxa ont couché ensemble. Un rapprochement physique qui n'est pas totalement anodin : dans la mythologie nordique, Saxa est en fait Járnsaxa, une géante qui devient la maîtresse de Thor... avec qui elle a un fils, Magni.

La saison 2 pourrait avoir laissé présager une possible intrigue autour d'une future grossesse de Saxa : dans la série, Vidar apprenait qu'il était le père de Laurits (aka Loki) alors qu'il pensait que les géants ne pouvaient pas se reproduire. Ce rapprochement physique entre Saxa et Magne pourrait donc continuer dans la possible saison 3 et mener à une grossesse. C'est en tout cas l'une des théories les plus populaires chez les internautes.