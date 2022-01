Rafael Nadal tacle Novak Djokovic après son refus de se faire vacciner : "Il y a des conséquences"

A partir du 17 janvier 2022, les plus grands joueurs de tennis ont rendez-vous à Melbourne pour l'Open d'Australie. Pour participer à ce tournoi, les sportifs doivent être obligatoirement vaccinés. Certains athlètes, anti-vaccination, ont donc décidé de ne pas s'y rendre, comme par exemple le Français Pierre-Hugues Herbert ou l'Américain Tennys Sandgren. Novak Djokovic, lui, n'a jamais ouvertement expliqué qu'il n'était pas vacciné mais a tout de même demandé une exemption médicale pour pouvoir jouer, ce qui laisse clairement entendre qu'il n'a pas été vacciné contre la Covid-19.

Novak Djokovic stoppé à la frontière par la police australienne

Il y a quelques jours, le joueur serbe, muni de cette dispense, a donc pris un vol pour l'Australie. Sauf que le sportif a été arrêté lors de son arrivée sur le sol australien. Il aurait été interrogé pendant plusieurs heures et n'aurait pas présenté les documents nécessaires pour son entrée dans le pays. L'Australie a donc décidé d'annuler son visa et menacé de le déporter dans les plus brefs délais. Une décision à laquelle son avocat a fait appel. Ce dernier a annoncé ce jeudi 6 janvier qu'il avait obtenu un sursis à l'expulsion du sportif qui avait contracté la Covid-19 en juin 2020.

Nadal le tacle, "Il connaissait les conditions"

Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir Rafael Nadal. Vacciné et en pleine préparation pour l'Open d'Australie, le joueur espagnol a taclé son rival, gagnant de Roland-Garros 2021. "J'ai eu la Covid. Je suis vacciné deux fois. Si on le fait, on n'a aucun problème pour jouer ici. Je pense que le monde a suffisamment souffert, il faut suivre les règles." a-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter : "S'il le voulait, il pourrait jouer ici en Australie sans problème. Il a pris sa propre décision, chacun est libre de prendre ses propres décisions mais il y a des conséquences".

>> QUIZ Rafael Nadal : connais-tu bien le joueur ? <<

Malgré tout, celui qui est désormais 6ème au classement ATP n'est pas heureux de cette situation. "Je n'aime pas ce qui arrive. D'une certaine façon, je suis désolé pour lui. Mais en même temps, il connaissait les conditions depuis des mois donc il a pris sa décision" a-t-il conclu. L'Australie devrait bientôt se prononcer sur l'affaire et dévoiler si Djoko pourra (ou pas) disputer le tournoi.