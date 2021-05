Qui a tué Sara ? saison 3 : 6 théories sur la suite

4. Marifer toujours vivante

Marifer est-elle morte dans l'incendie après avoir avoué à Alex qu'elle a (soi-disant) tué Sara ? C'est le grand mystère de la fin de la saison 2. Elisa et Alex s'échappent du bâtiment en feu en laissant la soeur de Clara (Fatima Molina) derrière eux. On ne sait donc pas ce qu'elle devient, mais on se doute qu'elle est toujours vivante sinon on aurait forcément vu son corps inanimé. Vous êtes d'accord avec nous ? Là, c'est tout le contraire, les scénaristes nous laissent dans le flou complet : on ne voit pas Marifer (Litzy) s'évanouir, rendre son dernier souffle ou même s'enfuir. Quel suspense !