Qui a tué Sara ? saison 3 : la série doit-elle avoir une suite ? On pèse le pour et le contre

Enfin, César Lazcano pourrait éventuellement revenir dans une possible saison 3 pour sauver son fils Chema, et avouer le meurtre d'Abel Martinez. Mais en attendant, il semble mener la belle vie. "J'ai eu plusieurs vies, mais c'est celle-ci que je préfère" avoue-t-il à une jeune femme en bikini, avant de lui révéler son rêve d'avoir "un fils et l'appeler Alex". Mais restera-t-il vraiment loin des embrouilles ou va-t-il vite redevenir un truand ?

Pourquoi une suite n'est-elle pas nécessaire ?

Pour le moment, Netflix n'a pas annoncé de saison 3 pour Qui a tué Sara ?. En attendant d'en savoir plus, certains internautes assument leur choix de ne pas voir de suite à la série mexicaine : ils pensent que ce n'est pas nécessaire. Après, ils ne sont quand même pas fermés à l'idée d'une nouvelle saison, mais il ne faudrait pas qu'il y en ai plus de trois. La rédac de PRBK émet aussi des réserves car en soit, l'histoire est arrivée au bout. Il n'était peut être pas obligatoire de relancer le mystère avec le twist dans le dernier épisode de la saison 2. Marifer a avoué le meurtre de Sara, pourquoi aller plus loin et sous-entendre qu'elle a menti ?

Ce qui au départ n'était qu'un simple accident de parachute ascensionnel devient finalement une affaire extrêmement complexe. Une saison 2 est toujours délicate, mais une saison 3 l'est encore plus surtout quand la même intrigue dure un peu trop longtemps. On ne craint que la série ne s'essouffle à force, d'autant plus que la suite, s'il y en a une, sera encore centrée sur la mort de Sara. Quel secret se cache derrière sa disparition ? Pourquoi Nicandro y est-il mêlé ?