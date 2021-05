Qui a tué Sara ? : une saison 3 pour la série Netflix ? Manolo Cardona répond

Une saison 3 pour Qui a tué Sara ? "J'espère que ce n'est que le début" confie Manolo Cardona

Après la saison 1 de Qui a tué Sara ? qui a cartonné dans le top 10 Netflix dès sa sortie, la saison 2 de la série était déjà commandée et même tournée. Les abonnés Netflix ont pu retrouver les personnages de Sara (Ximena Lamadrid), Alex (Manolo Cardona), Elisa (Carolina Miranda), Chema (Eugenio Siller) ou encore Rodolfo (Alejandro Nones). Eh oui, la saison 2 de Qui a tué Sara ? est dispo depuis le 19 mai 2021 sur la plateforme de streaming.

Et alors que les fans qui ont déjà binge-watché la saison 2 de la série Netflix espèrent une saison 3, ils ne sont pas les seuls à avoir envie d'une suite. L'acteur Manolo Cardona espère aussi une saison 3. Et il a bon espoir de voir une autre nouvelle saison se faire comme il l'avait expliqué en avril 2021 au magazine PopSugar : "Avec un peu de chance, nous aurons l'occasion d'en faire plus, mais nous verrons bien. Je me sens tellement béni et reconnaissant... Nous avons travaillé si dur pendant toutes ces années pour essayer de faire quelque chose de local qui devienne mondial, et c'est ce qui s'est passé... J'espère que ce n'est que le début".

Après les saisons 1 et 2, qu'est-ce qui nous attend dans la saison 3 ?

La saison 1 était focalisée sur Alex, accusé à tort pour le meurtre de sa soeur Sara. Une fois sorti de prison des années après le crime, il se lance dans une enquête pour découvrir qui est le vrai tueur ou qui est la vraie meurtrière de sa soeur. Une liste de suspects s'allonge alors au fil des épisodes. Quant à la saison 2, elle se concentre davantage sur le passé de Sara et sa personnalité plus dangereuse que ce qu'Alex pensait.

Alors sur quoi pourrait porter la saison 3 ? Un nouveau meurtre et une nouvelle enquête ? Ou l'exploration du passé d'un autre personnage ?