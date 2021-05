Qui a tué Sara ? saison 3 : la suite déjà en préparation ? Un indice sème le doute

Après la mort de Sara (Ximena Lamadrid) et la sortie prison d'Alex (Manolo Cardona) dans la saison 1 de Qui a tué Sara ?, la saison 2 se concentre plus sur le passé de l'adolescente pour dévoiler aux spectateurs que la soeur d'Alex était en réalité folle, sociopathe et dangereuse pour elle et son entourage. Elle nous apprend aussi pas mal de secrets sur les Lazcano, Marifer, Nicandro ou encore Clara, mais elle nous laisse surtout avec un nouveau rebondissement, après la révélation du meurtrier de Sara, dans le dernier épisode.

Une saison 3 pour Qui a tué Sara ? ?

L'assassinat de la petite amie de Rodolfo Lazcano (Alejandro Nones) ne serait donc pas encore totalement résolu. En tout cas, ce season finale laisse une belle porte ouverte à une saison 3... qui serait d'ailleurs déjà en préparation. Comme l'a repéré Allociné, un message apparaît à la fin de la saison 2 de Qui a tué Sara ? pour annoncer : "Qui a tué Sara ? Une nouvelle saison arrive bientôt !"

Netflix n'a pour le moment rien officialisé, mais il n'est pas impossible que la plateforme ait déjà décidé de renouveler la série espagnole, d'autant plus que la saison 2 a été tournée dans la foulée de la saison 1 dans le plus grand des secrets. Cette indice sème donc clairement le doute et si certains internautes sont déjà impatients de découvrir cette supposée suite, d'autres pensent qu'une saison 3 n'est pas nécessaire. Du moins, ils espèrent que ce sera la dernière : ils veulent connaître la vérité !

"Une autre saison me paraît difficile à envisager"

En tout cas, Manolo Cardona est partant pour une saison 3 de Qui a tué Sara ?, ce qui n'est pas vraiment le cas de Leo Deluglio, l'interprète d'Alex jeune : "Les gens vont forcément demander une troisième saison. Le showrunner devra y penser. Mais une autre saison me paraît difficile à envisager, tout a été résolu, on sait qui a tué Sara. La série est arrivée au bout, j'ai peur que raconter autre chose soit du forcing", a confié l'acteur à Spoiler.