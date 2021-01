Prison Break : une saison 6 possible ? Tout ce que l'on sait

Comme Heroes, 24 heures chrono (dont l'intégrale est maintenant disponible sur Netflix) ou X-Files, Prison Break a elle aussi droit à une suite inattendue. En 2016, la FOX annonçait qu'elle préparait une saison 5 de la série culte, diffusée en avril 2017 à la télévision américaine soit 8 ans après la fin de la série. Michael Scofield (Wentworth Miller) y faisait son grand retour malgré sa mort. Depuis la diffusion, les rumeurs d'une saison 6 vont bon train. Si vous avez vu les épisodes de la saison 5 sur Netflix, vous vous demandez sûrement vous aussi si une suite est au programme... ou pas.

Une saison 6 de Prison Break va-t-elle voir le jour ?

Depuis la diffusion du final de la saison 5, des rumeurs courent sur une possible saison 6 de Prison Break. En janvier 2018, quelques mois après la fin de la diffusion, le Président de la FOX, Michael Thorn, assurait que Prison Break serait bien de retour sur les écrans américains avec une "nouvelle version". A l'époque, le projet n'était qu'au stade du développement et on en savait pas beaucoup sur ce que prévoyait la chaîne.

Wentworth Miller dit non

Entre temps, Dominic Purcell, toujours plus prêt que jamais à incarner Lincoln devant les caméras, affirmait que le projet était toujours sur les rails. En septembre dernier, l'acteur confirmait même carrément que la saison 6 était en préparation via un post sur Instagram. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas : en novembre 2020, Wentworth Miller annonçait officiellement qu'il ne participera pas à une potentielle saison 6. L'acteur qui est ouvertement gay a confié ne plus vouloir jouer des personnages hétérosexuels. "Je quitte donc Prison Break. Officiellement. Il n'y aura plus de Michael. Si vous êtes des fans de la série, que vous espériez des saisons supplémentaires, je comprends votre déception et j'en suis désolé" a-t-il confié.

Dans la foulée, Dominic Purcell a soutenu son ami. "La saison 6 n'aura pas lieu. J'ai eu une longue, longue discussion avec Wentworth concernant ses raisons de ne pas vouloir prendre part à une nouvelle saison. C'est totalement honorable et parfaitement légitime. Et je ne peux pas le persuader, ni même imaginer essayer d'incarner autre chose que sa vérité. Donc c'est officiel, la saison 6 ne va pas se faire. En tout cas, si elle doit finalement se faire, ça sera sans Wentworth et moi." a-t-il assuré.

Un reboot à venir pour Prison Break ?

Si Dominic Purcell et Wentworth Miller ont donc fait leurs adieux à Prison Break, cela ne veut pas pour autant dire que la série ne reviendra jamais. En effet, on pourrait imaginer que FOX décide de proposer un reboot de la série avec de nouveaux personnages, comme ce fut par exemple le cas pour 24 heures chrono. Pour l'instant, la chaîne ne s'est pas exprimée sur cette possibilité mais l'espoir est toujours permis !