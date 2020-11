Prison Break saison 6 : Wentworth Miller ne veut plus jouer Michael, Dominic Purcell annonce la fin

En septembre dernier, Dominic Purcell assurait qu'une saison 6 de Prison Break allait prochainement voir le jour. Sur Instagram, l'interprète de Lincoln s'amusait à répondre à des rumeurs, dont une qui concernait principalement l'avenir de la cultissime série, "Rumeur n°1, je suis vieux. Oui, j'ai 50 ans. Rumeur n°2, je suis chauve. Non, j'ai plein de cheveux sur la tête mais on me demande de la raser. Rumeur n°3, une saison 6 de Prison Break va avoir lieu. Oui." Malheureusement pour lui et pour les fans, son optimisme vient de se heurter à un gros mur.

Wentworth Miller dit au revoir à Prison Break

Ce week end, Wentworth Miller - l'inégalable Michael Scofield, a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux avoir pris une grande décision pour la suite de sa carrière, "Je ne veux plus jouer de personnages hétérosexuels. Leurs histoires ont déjà été maintes fois racontées".

De fait, afin de rester fidèle à cette nouvelle ligne de conduite, l'acteur - qui a fait son coming out en 2013, a pris la difficile décision de faire définitivement ses adieux à la série qui lui a permis de se faire connaître du grand public, "Je quitte donc Prison Break. Officiellement. Il n'y aura plus de Michael. Si vous êtes des fans de la série, que vous espériez des saisons supplémentaires, je comprends votre déception et j'en suis désolé".

Puis, le comédien qui s'attend déjà à quelques commentaires particuliers, l'a ensuite précisé avec une pointe d'humour, "Si vous êtes en colère et frustrés parce que vous êtes tombés amoureux d'un personnage hétéro joué par un véritable acteur gay... c'est votre problème".

Dominic Purcell soutient son partenaire

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si cette décision de ne plus incarner Michael Scofield mettra également fin à Prison Break. Après tout, s'il est difficile d'imaginer la série se poursuivre sans le cerveau de cet univers, celle-ci nous a déjà prouvé que rien n'était impossible avec elle (poke la résurrection de Sara). Néanmoins, une chose est sûre, Wentworth Miller peut aujourd'hui compter sur le soutien de Dominic Purcell.

Dans un premier temps, l'acteur lui a écrit un joli message en commentaire sous son post, "C'était génial. Quelle aventure on a pu vivre ! Je comprends et je soutiens totalement ton raisonnement. Je suis heureux que tu aies pris cette décision en accord avec ta santé mentale et ta vérité". Ensuite, c'est en vidéo sur sa page Instagram qu'il a réagi à la nouvelle auprès de sa communauté, "La saison 6 n'aura pas lieu. J'ai eu une longue longue discussion avec Wentworth concernant ses raisons de ne pas vouloir prendre part à une nouvelle saison. C'est totalement honorable et parfaitement légitime. Et je ne peux pas le persuader, ni même imaginer essayer, d'incarner autre chose que sa vérité. Donc c'est officiel, la saison 6 ne va pas se faire. En tout cas, si elle doit finalement se faire, ça sera sans Wentworth et moi."

Une page du monde des séries se tourne et on a désormais hâte de voir ce que nous réservent ces deux acteurs.