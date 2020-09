Prison Break saison 6 : Dominic Purcell confirme une suite

Si l'espoir fait vivre, Dominic Purcell a de grandes chances d'être immortel. Depuis maintenant 3 ans et la diffusion de la saison 5 de Prison Break, le comédien est le premier à militer pour un nouveau retour de la série à la télévision. Sur ses réseaux sociaux, il ne cesse en effet d'envoyer des messages aux producteurs, aux chaînes et aux fans afin de mobiliser tout le monde derrière cet objectif.

Prison Break de retour ?

Une action inutile au regard des critiques négatives entourant la saison 5 et de ses audiences désastreuses (seulement 2,3 millions de téléspectateurs ont regardé le final aux USA) ? A en croire son nouveau post sur Instagram, la réponse est... non.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, Dominic Purcell s'est amusé à répondre à certaines rumeurs le concernant, "Rumeur n°1, je suis vieux. Oui, j'ai 50 ans. Rumeur n°2, je suis chauve. Non, j'ai plein de cheveux sur la tête mais on me demande de la raser." Et parmi celles-ci, l'une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention de ses fans, "Rumeur n°3, une saison 6 de Prison Break va avoir lieu. Oui."

Une révélation crédible ?

Vous ne rêvez pas, l'interprète de Lincoln n'a pas révélé qu'il souhaitait personnellement voir revenir la série, il a carrément assuré qu'une suite allait être produite. Une nouvelle qui a logiquement réjouit tout le monde dans ses commentaires, mais qui nécessite néanmoins d'être prise avec des pincettes.

Premièrement, l'acteur n'a rien précisé à ce sujet. On ne sait donc pas quand ce projet pourrait voir le jour, sous quelle forme, avec qui... Deuxièmement, il est pour l'instant le seul à s'être exprimé à ce sujet, aucune officialisation n'ayant été faite ailleurs. Or, on s'en souvient, l'un des boss de la Fox - chaîne qui diffuse la série aux USA, assurait en 2019, "Actuellement, il n'y a aucun plan pour faire revivre Prison Break ou une autre franchise". Et s'il est vrai qu'il ne fermait pas non plus la porte à cette éventualité, "Si un jour les créateurs viennent avec une histoire qu'ils pensent importante à raconter, alors on les écoutera", on a tout de même du mal à envisager ce retour comme une priorité de la Fox en cette période de crise sanitaire et économique.

Alors, Dominic Purcell s'est-il emballé ou a-t-il réellement teasé une bonne nouvelle ? A suivre.