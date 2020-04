Prison Break saison 6 : une suite encore possible ? Dominic Purcell reste optimiste

Une saison 6 toujours possible

On ne sait pas encore à quoi ressemblera le monde de demain, après cette épidémie de Covid-19, mais Dominic Purcell espère bien qu'il sera porté par de nouveaux épisodes de Prison Break. Le comédien, qui en a visiblement marre de tourner en rond chez lui, a en effet profité de son compte Instagram pour se confier sur l'avenir de la série.

"On ne cesse de me demander 'Quand est-ce que la saison 6 de Prison Break va voir le jour ?'" a-t-il dans un premier temps rappelé, avant de répondre, "Ce que je peux promettre c'est ça : on est tous d'accord sur une chose, si l'histoire vaut le coup, elle sera faite".

Prison Break aidée par l'épidémie ?

Oui, à en croire l'interprète de Lincoln, trois ans après la diffusion du dernier épisode, l'équipe serait donc toujours partante pour une suite. Et Dominic Purcell l'a ensuite assuré, cette potentielle saison 6 pourrait même devenir une priorité à Hollywood. Là où de nombreuses saisons sont écourtées et où de nombreuses séries sont privées de véritables fins à cause de cette épidémie, Prison Break pourrait étonnamment être la première fiction à profiter positivement d'une telle situation.

Non seulement il a déclaré, "Le plus grand cadeau que nous, les artistes ou athlètes, pouvons vous donner c'est du divertissement", mais il a également assuré, "Des entreprises comme Netflix vont désespérément avoir besoin de contenu".

La saison 6 de Prison Break, si elle voit le jour, verra-t-elle l'intrigue passer par la case prison en Chine ? Les paris sont ouverts.