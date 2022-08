Prime Vidéo : plus que quelques jours pour revoir la meilleure série animée de ton enfance

Sur Prime Vidéo aussi, il y a de quoi se distraire et en prendre plein la vue. Par exemple avec le meilleur film de science fiction de ces dernières années ou bien de nombreuses séries immanquables comme The Boys ou L'été où je suis devenue jolie. Mais tous les programmes ne restent pas indéfiniment sur la plateforme.

Winx Club quitte Prime Vidéo le...

Si tu étais absolument fan de Winx Club, mauvaise nouvelle : la série quitte le catalogue de Prime Vidéo dans très peu de temps : c'est ce 11 août 2022 que les 6 saisons de la série jusqu'à présent dispo vont disparaître. Et contrairement à Netflix qui ne propose que les saison 6 et 7, c'est l'intégralité des premières saisons de Winx Club qui sont actuellement en ligne sur Prime Vidéo. Tu peux donc dès à présent te lancer dans un binge watch qui te fera retomber en enfance ! En même temps avec la chaleur, autant rester chez soi devant la télé !

>> QUIZ Totally Spies, Bob L'éponge, Supers Nanas... connais-tu vraiment les dessins animés cultes ? <<

Diffusée entre 2004 et 2009 en Italie, Winx Club est sans aucun doute l'une des séries animées les plus cultes de notre enfance et on ne se lasse pas de la revoir. Elle est même tellement populaire dans le monde entier que Netflix l'a adaptée en série avec de vrais acteurs. Dans Destin : la saga Winx, on peut suivre Bloom qui débarque à Alfea. La saison 2 qui sera lancée très bientôt verra l'arrivée d'un des personnages les plus cultes du dessin-animé : Flora.