Quiz - Totally Spies, Bob L'éponge, Supers Nanas... connais-tu vraiment les dessins animés cultes ?

La nouvelle a été confirmée cette semaine, Totally Spies reviendra bientôt sur nos écrans avec des épisodes inédits. De quoi faire le bonheur de tous les fans et enclencher notre nostalgie. Du coup, alors que l'on ne rêve désormais que d'une chose (squatter notre canapé avec un bol de Golden Grahams dans une main et la télécommande dans l'autre qui zappe entre les Minikeums, TFou et M6 Kid), on a décidé de s'amuser à tester vos souvenirs. Oui, on vient de créer le quiz ultime sur les dessins animés les plus cultes de notre enfance !

Au programme ici ? Du Razmokets, La Famille Delajungle et même du Hey Arnold ! Le classique de chez classique pour une enfance réussie.