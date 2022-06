L'été où je suis devenue jolie (Prime Video) : pourquoi il faut la binge-watcher dès ce week-end

Notre avis sur L'été où je suis devenue jolie

Entre bronzette au bord de la piscine, après-midi à la plage, soirées entre jeunes, premiers amours et bains de minuit, L'été où je suis devenue jolie nous entraîne dans des vacances d'été idéales. Et ça fait un bien fou ! On sent pratiquement l'odeur de l'océan et la chaleur du sable sous nos doigts.

Sauf qu'un été, tout change. Parce que la vie n'est pas si facile quand on est ado, qu'on ne tombe pas forcément amoureux ou amoureuse des bonnes personnes, et parce que les coups durs font partie de l'existence, Belly va devoir apprendre à grandir à ses dépens. Et que ce n'est pas toujours évident.

Lola Tung qui incarne la jeune héroïne arrive à nous partager ses pensées et ses sentiments en un regard. Les performances de Christopher Briney (Conrad) et Gavin Casalegno (Jeremiah) sont aussi à souligner.