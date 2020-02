Power Book II - Ghost : première bande-annonce du spin-off avec Tariq, Tasha et... Mary J. Blige

C'est ce dimanche 9 février que Starz a diffusé le dernier épisode de Power au terme de sa saison 6. Toutefois, n'imaginez pas un instant que cet univers si particulier a dit son dernier mot. Au contraire, la chaîne américaine vient de le rappeler, un premier spin-off (d'autres sont actuellement en préparation) s'apprête déjà à débarquer sur nos écrans.

Un spin-off qui fera office de suite

Pour rappel, le final de Power voyait Tasha, l'ex-femme de Ghost, se déclarer coupable du meurtre de ce dernier afin de protéger Tariq, son fils et véritable meurtrier. De fait, l'héroïne incarnée par Naturi Naughton finissait derrière les barreaux tandis que le personnage de Michael Rainey Jr se voyait offrir un nouveau départ en intégrant la fac.

Quel lien ce final aura-t-il avec le spin-off intitulé Power Book II: Ghost ? Absolument tout puisque son histoire fera quasiment office de saison 7. TVLine le dévoile, "l'histoire reprendra quelques jours après les événements du final de Power, et suivra Tariq en train d'aborder son nouveau destin." Or, entre son envie d'oublier l'héritage laissé par son père et son besoin de sauver sa famille, Tariq pourrait se retrouver pris au piège de ses convictions.

Le casting dévoilé

A noter que Tariq et Tasha ne seront pas les seuls personnages à être de retour dans le spin-off. Au contraire, Cooper Saxe (Shane Johnson), Tameika Washington (Quincy Tyler Bernstine) et Brayden (Gianni Paolo) seront également présents. Du côté des petits nouveaux, on y retrouvera notamment Mary J. Blige, Method Man ou encore LaToya Tonedeo.

Mais ce n'est pas tout, alors qu'une première bande-annonce vient d'être dévoilée afin de nous présenter tous ces visages, TVLine précise que le casting sera aussi complété de Melanie Liburd en tant que Caridad Milgram, Daniel Bellomy qui se glissera dans la peau de Ezekiel "Zeke" Cross, Paige Hurd qui interprétera Lauren, Justin McManus qui jouera Jabari Reynolds, Woody McClain choisi pour le rôle de Cane Tejada et Lovell Adams-Gray attendu pour Dru Tejada.

Power Book II: Ghost sera diffusée à partir de cet été sur Starz.