Plus belle la vie : Malika Alaoui (Mila) enfin de retour, "Ça m'a fait bizarre d'être remplacée"

Enfin ! Après des semaines d'absence liée au Covid-19, Malika Alaoui va enfin effectuer son grand retour dans Plus belle la vie ce mardi 15 décembre 2020 à l'occasion du Prime "Evasion" diffusé sur France 3. En effet, cela n'aura échappé à personne, si Mila - son personnage, était toujours présente dans les intrigues, la comédienne était temporairement remplacée par Laura Farrugia.

Malika Alaoui a mal vécu son remplacement

Un retour attendu des téléspectateurs, mais également par l'actrice. Interrogée par Sudinfo sur ce remplacement spécial, Malika Alaoui n'a pas caché avoir trouvé cette expérience bizarre, "Ce serait mentir que de dire que ça m'allait... En février, je fêterai mes 3 ans dans Plus belle la vie et les trois ans d'existence de Mila. C'est un peu mon bébé Mila, comme si elle m'appartenait ! On a donc un peu de mal à passer le flambeau..."

Rassurez-vous, l'habituel interprète de Mila n'a rien à redire sur la performance de Laura Farrugia, "Je comprends tout à fait [ce remplacement] et Laura a fait un super boulot. (...) En ce moment, je regarde les épisodes avec Laura". Néanmoins, elle l'a confessé, après avoir autant donné à cette héroïne, ça n'a pas été simple pour elle de la découvrir entre les mains de quelqu'un d'autre, "Ca m'a fait bizarre, parce qu'on a envie d'être tout le temps là. Si je répondais que ça ne me fait rien, ça voudrait dire que je ne suis pas si attachée à mon personnage et à l'équipe. Ça m'a beaucoup touchée. Donc là je m'accroche pour ne plus partir !"

Une actrice attachée à son personnage

Il faut dire aussi que Malika Alaoui a traversé quelques tempêtes avant de se faire accepter du public. Elle l'a rappelé, ses débuts ont été très mouvementés, "Quand je suis arrivée sur Plus belle la vie, d'un point de vue personnel, j'avais très peu confiance en moi. Je regardais beaucoup les réseaux sociaux et je voyais que je me faisais descendre, vu le caractère de Mila. Je n'étais pas appréciée du tout ! Donc, j'ai cru que ça ne marcherait pas, les téléspectateurs n'aimaient pas du tout ce personnage".

De fait, maintenant que la situation s'est inversée, on comprend logiquement pourquoi elle a du mal à laisser quelqu'un d'autre porter Mila à l'écran, "J'étais loin d'imaginer que Mila prendrait tant d'ampleur ! Et que, finalement, elle serait beaucoup appréciée. C'est super parce qu'on arrive là pour jouer un rôle et, au fil du temps, on le comprend, on le cerne et on le façonne un peu à notre façon en y mettant quelques petites choses pour que ce soit le plus naturel possible."

De quoi réaliser que Malika Alaoui n'a donc aucunement l'intention de quitter la série dans un futur proche. Et alors que Plus belle la vie va encore voir un membre historique de son casting faire ses valises dans les semaines à venir, cette déclaration devrait rassurer les fans !

Pour l'anecdote : malgré la diffusion de ce prime, il faudra en réalité attendre le 28 décembre avant de retrouver quotidiennement Malika Alaoui dans PBLV. France 3 possède encore quelques épisodes en stock avec Laura Farrugia.