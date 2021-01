Plus belle la vie : les fans en colère après la mort d'un chat, la production réagit

Ce mercredi 27 janvier 2021, les créateurs de Plus belle la vie ont à nouveau choqué les téléspectateurs. Rien à voir avec une nouvelle intrigue amoureuse improbable ou la disparition inquiétante d'un personnage, les scénaristes ont cette fois-ci décidé d'aborder le thème de la maltraitance animal. Et pour cela, ils ont mis en scène la pire des situations.

Un chat tué dans Plus belle la vie

Comme on a pu le découvrir à l'écran, Mathis s'est récemment vu offrir un petit chaton prénommé Tigrou. De quoi faire le bonheur de l'enfant de Baptiste et Emma, mais pas celui de Camille, sa tante tout juste retrouvée. Au contraire, visiblement sujette à de nombreux traumatismes liés à son kidnapping, la soeur d'Emma a piqué une crise en découvrant l'animal (qu'elle n'aime pas parce qu'il griffe) sur son lit.

Aussi, après avoir insulté le chat, "Fermes ta gueule. Tu me provoques, c'est ça ? Tu veux être puni ? Tu me laisses pas le choix", Camille l'a tout simplement assassiné (hors caméra, heureusement) à coups de marteau. Un acte aussi choquant que violent qui a logiquement traumatisé une partie du public.

Les fans en colère

Sur Twitter, nombreux sont désormais les fans de Plus belle la vie à partager leur colère à l'encontre de la production et de France 3 suite à la diffusion de cette scène. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, les réactions sont unanimes, les créateurs sont allés trop loin cette fois : "Non pas le chat ! Non non je ne peux pas ! Je déteste quand ça touche les animaux et même si c'est de la fiction !", "Je sais c'est une fiction mais la cruauté animale doit être dénoncé et non montrer @PBLVofficiel, pitoyable sur ce coup", "