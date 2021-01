Plus belle la vie : la soeur cachée d'un personnage va débarquer, grosses révélations à venir

Un personnage s'en va, un nouveau débarque, telle est la routine au Mistral. Ainsi, quelques jours après le départ de Samia (Fabienne Carat), c'est une certaine Camille qui va faire ses premiers pas dans Plus belle la vie (France 3) la semaine prochaine. Et forcément, on en a l'habitude avec les scénaristes, celle-ci sera liée à une énorme intrigue.

Retrouvailles émouvantes après un drame

Comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4197 qui sera diffusé le 19 janvier 2021, cette jeune femme prétendra être... la soeur d'Emma. Une révélation qui va mettre du temps à se confirmer, mais qui va logiquement bouleverser la compagne de Baptiste. Surtout, cette nouvelle intrigue devrait ouvrir dans le même temps une page judiciaire absolument passionnante.

La raison ? A travers ces retrouvailles, on apprendra que Camille n'était pas "cachée" par plaisir par Emma. Au contraire, elle était en réalité portée disparue depuis de longues années. Selon les premiers détails déjà connus, il sera révélé que Camille, alors qu'elle n'était qu'une enfant, avait été victime d'un kidnapping après avoir échappé à la vigilance de sa grande soeur.

De quoi expliquer l'émotion à venir d'Emma et son silence fait de remords autour de cette affaire, mais également nous poser des questions. Si Camille est désormais de retour, que s'est-il passé avec son ravisseur ? Une chasse à l'homme va-t-elle être lancée ? On a hâte de le découvrir.