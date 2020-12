Plus belle la vie : Léo Castelli va prendre sa retraite, départ du personnage à venir ?

2021 sera l'année des changements au Mistral de Plus belle la vie. Tandis que Samia profitera de cette nouvelle année pour quitter le quartier et que Boher pourrait se lancer dans une nouvelle histoire d'amour compliquée, Léo prendra de son côté une grande décision vis-à-vis de sa carrière.

Nouvelle vie pour Léo

Dans un extrait inédit de l'épisode 4188 qui sera diffusé le 6 janvier prochain sur France 3 (voir ci-dessus), on découvre que le policier annoncera avoir pris la décision... de partir à la retraite. Une annonce qui choquera tous ses collègues, mais qu'il légitimera par les conditions de travail devenues insupportables, "Ras le bol de bosser 90 heures par semaine avec une hiérarchie qui me tire dans les pattes." Il est vrai que le personnage en a bavé ces derniers mois.

Surtout, le papa de Barbara l'a confié, l'univers de la police, dans sa globalité, commence à lui peser et devient difficile à supporter au quotidien, "Les dealers, les junkies, les pédophiles, les féminicides... Je ne suis pas sûr que ça me manque."

Un départ pour Pierre Marto ?

Mais alors, faut-il craindre de voir Pierre Martot - son interprète, quitter la série ? A priori, la réponse est non. Si le comédien et la production n'ont pas encore réagi à ce sujet, on peut tout de même entendre Léo Castelli annoncer dans cet extrait, "J'ai un projet mais j'en dis pas plus, vous verrez bien."

Autrement dit, l'histoire du personnage ne semble pas terminée mais devrait à l'inverse se poursuivre à travers un tout nouveau chapitre. A suivre donc.