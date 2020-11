Plus belle la vie : des tensions entre Michel Cordes et Laurent Kérusoré à cause de l'intrigue ?

L'ambiance est-elle mauvaise sur les plateaux de Plus belle la vie ? La question peut se poser en découvrant les propos d'une ancienne actrice de la série. Blandine Bellavoir (ex-interprète de Sonia Escudier) l'a récemment confié, certaines personnes auraient été désagréables durant son passage et elle a donc vécu son départ comme un soulagement, "J'essaie d'aller là où les gens sont animés par la même envie de faire les choses bien et avec bienveillance. Je n'ai pas envie de travailler avec des génies qui ne sont pas humains".

Tout va bien entre Michel Cordes et Laurent Kérusoré

Bon, on vous rassure tout de suite, les choses semblent avoir heureusement évolué depuis son départ en 2008. Michel Cordes l'a de son côté confié à Télé-Loisirs, il se plait toujours autant sur la série. Mieux, il s'entend parfaitement avec ses collègues, à commencer par Laurent Kérusoré, qui joue Thomas, son fils à l'écran, "Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une relation quasiment filiale. Laurent a un an de moins que ma fille, donc je pourrais être son père."

Il l'a ensuite précisé, les années et les intrigues passant, tous les deux n'ont jamais cessé de se rapprocher, "C'est vrai que depuis toujours on a peu un rapport de père et fils, du fait de son tempérament et du mien. Ce n'est pas un hasard si on me fait jouer le seul grand-père de la série."

Par ailleurs, n'ayez crainte, l'histoire du moment qui voit la famille Marci se déchirer au Mistral n'affecte en rien la relation entre les acteurs. "Ça va très loin, mais ce n'est pas du tout le cas entre Michel et Laurent, nous sommes très amis" a promis Michel Cordes. Au final, ces conflits à l'écran semblent même les avoir soudés, "On avait presque de la peine de devoir aller aussi loin, de jouer des choses si dures".

Bref, la vie est belle sur les plateaux de Marseille.