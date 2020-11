Plus belle la vie : "des gens pas humains", une ancienne actrice soulagée d'avoir quitté la série

Avant d'intégrer le casting de Petits Meurtres d'Agatha Christie (France 2) ou de jouer dans Coup de foudre à Bangkok (TF1), Blandine Bellavoir s'est fait repérer des téléspectateurs grâce à Plus belle la vie. Souvenez-vous, la comédienne incarnait Sonia Escudier, la copine de Maxime Robin (Julien Gaspar-Oliveri), en 2008 (oui, ça commence à faire loin).

Une mauvaise expérience sur la série ?

Une expérience courte (près de 100 épisodes) et enrichissante, "En fait, j'étais ravie d'y passer car j'y ai appris mon métier", mais dont elle ne garde pas forcément un très bon souvenir. Interrogée par Télé-Loisirs sur la possibilité de la voir revenir faire un tour au Mistral à l'occasion, comme c'est régulièrement le cas pour d'anciens acteurs, l'actrice a confessé ne pas s'être sentie particulièrement bien sur les plateaux.

"J'étais contente d'en partir quand j'ai constaté que certaines personnes ne s'investissaient pas autant que moi" a tout simplement confié Blandine Bellavoir. Selon elle, les méthodes de travail mises en place à l'époque par l'équipe ou certains comédiens ne collaient pas du tout à sa vision d'un tel métier, "J'essaie d'aller là où les gens sont animés par la même envie de faire les choses bien et avec bienveillance. Je n'ai pas envie de travailler avec des génies qui ne sont pas humains".

Une rencontre qui tient dans le temps

Un petit tacle surprenant envers la fiction de France 3 - même si ce n'est pas la première fois que les coulisses / conditions de tournage sont pointées du doigts, qui ne signifie pas pour autant qu'elle est partie en froid des plateaux. Elle l'a ensuite précisé, elle s'entend toujours avec son ex-partenaire de jeu, Julien Gaspar-Oliveri : "Je l'ai recroisé totalement par hasard l'an dernier pour Avis de tempête. On était arrivé à Paris la même année, on a fait la même école de théâtre et on s'était retrouvé sur Plus belle la vie par hasard". C'est toujours ça...