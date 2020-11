Plus belle la vie : le plus grand méchant de la série de retour... face à Mouss

Les créateurs de Plus belle la vie s'apprêtent à nous offrir un retour vers le passé terrifiant. Ce n'est pas un secret, depuis les débuts de la série sur France 3, le Mistral a été secoué de terribles violences, de guerres des gangs et rythmé par les agissements de nombreux psychopathes, à commencer par des tueurs en série comme L'Enchanteur. Et bien justement, en parlant de serial killer, c'est l'un des plus grands méchants de la fiction quotidienne qui s'apprête à revenir hanter l'intrigue.

Mouss face à... Livia

C'est un détail qui ne vous a pas échappé, Mouss est actuellement en très mauvaise posture, accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Le rapport ? Le pauvre sex-friend de Mila va tout simplement atterrir en prison et se retrouver dans la cellule... de Bruno Livia (Philippe Granarolo).

Oui, vous avez bien lu, comme l'a révélé la production auprès de Télé-Loisirs, ce tueur en série qui hypnotisait ses victimes avant de les assassiner va revenir à l'écran "pour un petit moment". A l'heure actuelle, on ne sait pas encore pourquoi les scénaristes ont décidé de réintégrer, à ce moment, ce vilain dans Plus belle la vie (va-t-il prochainement s'en prendre à Mouss ?), mais une chose est sûre, celui-ci - qui n'était plus apparu depuis 2006, sera toujours aussi taré.

Dans un extrait inédit de l'épisode 4151 qui sera diffusé le 16 novembre prochain, on peut assister à la rencontre entre Mouss et Livia. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le côté manipulateur, flippant et autoritaire de l'ex-docteur sera toujours aussi inquiétant. Seule différence notable : il n'aura plus de cheveux ce qui, malheureusement pour Mouss, lui confèrera un air des plus menaçants.