Plus belle la vie : Michel Cordes (Roland) prêt à quitter la série ? "Pas tout de suite"

Roland revient de loin. Actuellement au centre de la nouvelle grosse intrigue de Plus belle la vie, cet emblématique personnage du Mistral a pendant longtemps été ignoré / oublié des scénaristes. Et comme l'a confessé Michel Cordes, son interprète, ça n'a pas toujours été simple à vivre pour lui.

Un second-rôle difficile à vivre au quotidien

"Parfois, je venais tourner des scènes juste pour me planter au Mistral. Pour les téléspectateurs, voir Roland derrière le bar c'est normal, mais pour moi, c'était lassant" a-t-il ainsi expliqué à Télé Star. Et pour cause, si la fiction de France 3 ne peut évidemment pas donner des rôles principaux à tout le monde en même temps, le comédien n'a pas le mode de vie le plus évident à assumer au quotidien.

Il l'a précisé, à l'inverse de certains de ses collègues, "Je n'habite pas à Marseille, je voulais faire moins de trajets. C'est notre vie de baladin, mais j'ai près de 75 ans". Aussi, plutôt que de venir pour (presque) rien, l'acteur en était tout simplement venu à demander aux producteurs de "tourner un peu moins. (...) Je souhaitais avoir plus de temps de repos".

Aucun départ à venir

De quoi expliquer ses longues absences à l'écran ces deux dernières années, mais également alimenter logiquement les rumeurs de départ. Cependant, il l'a aussitôt déclaré au magazine, il est désormais hors de question pour lui de tourner la page Plus belle la vie.

Alors qu'il s'amuse plus que jamais avec cette nouvelle histoire qu'il attendait depuis longtemps, "J'étais en demande d'intrigues plus intéressantes, je suis donc ravi", il aime trop cette série pour s'imaginer partir, "Quant à arrêter complètement la série, ce n'est pas d'actualité. Je ne quitterai pas Plus belle la vie tout de suite". C'est les fans et Thomas qui peuvent désormais souffler.